جوزيف عون: اللبنانيون لا يريدون الحرب ويجب حصر السلاح بين قوات الدولة

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد: إن اللبنانيون لا يريدون الحرب، ويجب أن تكون قواتنا المسلحة مسؤولة عن حمل السلاح.

وقبل وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أنه يأمل أن يتم سحب أسلحة حزب الله، وأن يحصر السلاح بيد سلطة الدولة بحلول هذا العام، مما يمثل إعطاء جدول زمني لنزع سلاح المجموعة المحتمل لأول مرة.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون: "نأمل أن يتم سحب أسلحة حزب الله، وأن يقتصر حيازتها على الدولة في عام 2025، وهذا ما أسعى إليه".

استيعاب مقاتلي حزب الله في الجيش اللبناني

وأضاف أنه يمكن استيعاب مقاتلي حزب الله في الجيش اللبناني.

وصرّح عون قائلا: "بالنسبة لأعضاء حزب الله، هم في نهاية المطاف لبنانيون، وإذا كانوا يريدون الانضمام إلى الجيش، فإنها يمكن أن تخضع لما يسمى بدورات استيعاب".

وأكد في الوقت نفسه على أن هذه العملية لا يمكن أن تتم إلا عبر الحوار بين الأطراف المعنية.

وقال عون: "نريد أن نسحب أسلحة حزب الله، لكننا لا نريد إشعال حرب أهلية"، وأضاف بأن الولايات المتحدة تفهم ذلك.

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