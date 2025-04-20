كشف هوية جثة طفلة صدمها قطار بالغربية

تمكنت قوات مباحث مركز السنطة بمديرية أمن الغربية، من التعرف على هوية طفلة عمرها 15 عاما، صدمها قطار "السنطة-طنطا" قبل دخول مزلقان شبراقاص بمدينة السنطة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الفتاة تدعى "ملك علاء مأمون" 15 عاما، ومقيمة بقرية شبرابيل التابعة لدائرة المركز، وتم نقل بقايا الجثة والأشلاء لمشرحة مستشفى السنطة العام.

الفتاة القتيلة، فيتو

كانت منطقة الجناين والتي تبعد مترات قليلة من مزلقان شبراقاص شهدت مصرع فتاة مجهولة الهوية، أسفل عجلات القطار، حال عبوره من مكان غير مخصص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القطار يصدم فتاة بالغربية

على الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية وفاة فتاة مجهولة الهوية، بعد أن صدمها القطار حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وقال شاهد عيان: إن الحادث حول الجثة إلي أشلاء وتم تجميعها، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنطة العام.



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