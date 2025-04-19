لافتات التهنئة بعيد القيامة تزين شوارع الغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن شوارع وميادين المحافظة تزينت بلافتات التهنئة المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه اللفتة الكريمة تجسد أصدق معاني الوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري، وتعكس حرص القيادة السياسية الدائم على مشاركة كافة أطياف المجتمع أفراحهم ومناسباتهم الدينية.

وأوضح محافظ الغربية أن مظاهر الاحتفال لم تقتصر فقط على اللافتات التي زينت الشوارع والميادين الرئيسية، بل امتدت لتوزيع الهدايا والحلوى المقدمة من فخامة الرئيس داخل الكنائس وفي محيطها، تعبيرًا عن روح المحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد تحت راية الجمهورية الجديدة، مشيدًا بحرص كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المشاركة الفاعلة في هذه المناسبة العزيزة، بما يليق بقيم التعايش والسلام التي يعيشها المجتمع المصري.

وأشار “الجندي” إلى أن هذه المبادرة الرئاسية تعكس بوضوح مدى التلاحم والترابط بين نسيج الأمة، مؤكدًا أن جميع أبناء الغربية يحتفلون اليوم بقلب واحد وروح واحدة، في صورة مشرفة تليق بعظمة مصر وتاريخها العريق في التسامح والمحبة.

وفي ختام تصريحاته، وجّه المحافظ أسمى التهاني للأخوة الأقباط بهذه المناسبة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن تظل رايتها خفاقة بوحدة شعبها وتماسك أبنائها في كل الأوقات والمناسبات.

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