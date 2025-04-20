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موعد مباراة إيبسويتش تاون أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة إيبسويتش
موعد مباراة إيبسويتش تاون أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

يحل فريق آرسنال ضيفًا على نظيره إيبسويتش تاون، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "بورتمان رود".

 

موعد مباراة إيبسويتش تاون أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وإيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة أرسنال وإيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.


كانت مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون  في الدور الأول من هذا الموسم قد انتهت بفوز صعب لـ آرسنال بهدف دون رد على ملعب "الإمارات".


ويحتل آرسنال حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، في حين أن إيبسويتش تاون لديه 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي حال تعرض آرسنال للخسارة في مباراة اليوم، ثم فوز ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة نفسها، فهذا يعني تتويج كتيبة آرني سلوت بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.


بينما يسعى إيبسويتش تاون، بقيادة المحترف المصري سام مرسي، إلى الفوز من أجل التمسك بآماله الضعيفة في البقاء في الدوري الإنجليزي والابتعاد عن الهبوط نحو تشامبيونشيب.

 

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