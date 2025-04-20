مصرع وإصابة 16 شخصا بانهيار مبنى في نيودلهي بالهند (فيديو)

أفادت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية الهندية بأن 11 شخصا لقوا مصرعهم، وتم نقل 5 آخرين إلى المستشفى بعد انهيار مبنى في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت القناة التلفزيونية: "انهار مبنى في منطقة مصطفى آباد، مما أدى إلى حصار عدة أشخاص تحت الأنقاض. وانتشل رجال الإنقاذ 11 شخصا أحياء وتم الإعلان عن وفاة 11 آخرين".

وأشارت إلى أنه تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى. مؤكدة أن المبنى المنهار كان مخالفا لشروط السلامة.

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