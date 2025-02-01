للعام الثالث على التوالي، حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025

يشارك مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للعام الثالث على التوالى في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 9 فبراير 2025، في مركز بهارات مانداپام للمؤتمرات بالعاصمة الهندية نيودلهي؛ حيث تأتي مشاركة المجلس انطلاقًا من رسالته الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتَّسامح ومد جسور التعاون والتعايش الإنساني.

حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص في معرض نيودلهي الدولي للكتاب

ويقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين طوال أيام المعرض أكثر من 250 إصدارًا فكريًّا وثقافيًّا متنوعًا، من بينها عدد من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025، بما في ذلك كتب "الدين وأمم آسيا الكبرى.. تدبير التعددية الدينية والإثنية في الصين والهند" و"السلم في إفريقيا.. دراسات ورؤى في تعزيز الاستقرار والتنمية"، و"صناعة السلم الدولي.. استلهام السِّياقات المشتركة"، و"السلم الدولي قيم مشتركة ومفاهيم مؤسسية"، لمؤلفهم مجموعة من الباحثين في مركز الحكماء لبحوث السلام، كذلك كتاب "الإسلام والغرب.. مقاربة لأسباب المناكفة ورصد لشروط المثاقفة" لمؤلفه د. محمد البنعيادي.

كتاب "من حديث القرآن عن الإنسان" لمؤلفه علي محمد حسن العماري،

ومن الإصدارات الحديثة التي يقدمها جناح المجلس أيضًا، كتاب "من حديث القرآن عن الإنسان" لمؤلفه علي محمد حسن العماري، "وإمام الحرمين وأثره في بناء المدرسة الأشعرية" لمؤلفه علي محمد جبر، من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "مبادئ الإسلام في تنظيم الأسرة" لمؤلفه أبو الوفا المراغي، من كبار علماء الأزهر الشريف، كتاب"إدارة الصراعات في عالم المسلمين" لمؤلفه د. إدريس قسيم – باحث في قضايا السياسة الخارجية ودكتور في القانون العام، وكتاب" مشكلات افتراق الأمة إلى أهل سنَّة وشيعة" لمؤلفه المفكر الإسلامي د. إلياس بلكا.

كما يضم جناح مجلس حكماء المسلمين أكثر من 20 مؤلفًا لفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تهدف إلى التعريف بسماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، منها "القول الطَّيب"، و"من دفاتري القديمة"، و"رأي في حوار الشرق والغرب"، و"مدخل في دراسة المنطق القديم"، و"حديث في العلل والمقاصد"، و"في المصطلح الكلامي الصوفي"، و"التراث والتجديد"، و"من أجل السلام"، و"نظرات في فكر الإمام الأشعري"، و"آداب وقيم"، و"نحو اجتهاد فقهي معاصر"، و"السيدة عائشة أم المؤمنين" وغيرها..

وفي نفس السياق، يقدم جناح المجلس عددًا من الإصدارات المهمة من بينها؛ "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة"، بقلم د. مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "المسلمون في مفترق طرق" لمؤلفه الراحل د. محمود حمدي زقزوق، و"مديات التعارف في المغرب والأندلس" لمؤلفه د. جعفر ابن الحاج السلمي.



وإدراكًا منه لأهمية الترجمة باعتبارها جسرًا بين الحضارات، يعرض المجلس أيضًا 21 كتابًا باللغات الهندية والأوردية والمالايو، منها ستة إصدارات جديدة لعام 2025، من بينها "الإكتراث في حقوق الإناث"، و"الحرية والمواطنة: التنوع والاندماج"، و"القول الطيب" باللغتين الهندية والأوردية لنسخة 2025 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب.

كما يقدم جناح المجلس العديد من الإصدارات المترجمة، منها "صوت التغيير" و"القيم العالمية المشتركة وصنع السلام الدولي" من تأليف مجموعة من الباحثين، وكتاب "مكافحة الإسلاموفوبيا في أوروبا" لمجموعة من الباحثين، و"الإسلام والحكم الرشيد" للأستاذ الدكتور مقتدر خان، و"الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش" لآرون تايلر، وغيرها.

وفي إطار مشاركته في هذا الحدث الثقافي، ينظم جناح مجلس حكماء المسلمين سلسلة ندوات تهدف إلى تعزيز النقاشات الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، والمسؤولية البيئية، وتسليط الضوء على دور الأديان في معالجة التحديات المعاصرة. ففي 2 فبراير، ينظم ندوة بعنوان "توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز السلام ومكافحة التطرف بين الشباب"، وفي الرابع من فبراير وتزامنًا مع الاحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية ينظم جناح المجلس ندوة بعنوان: "وثيقة الأخوة الإنسانية - أساس التسامح والتعايش"، أما الندوة الثالثة، "الإيمان والبيئة: مسؤوليات مشتركة لمستقبل مستدام"، فتنعقد في 7 فبراير 2025.

وتؤكد مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025 التزامه بالتبادل الفكري والثقافي، وتعزيز الحوار، ونشر قيم التسامح والسلام والتعايش. ومن خلال إصداراته المتنوعة، وأعماله المترجمة، ونقاشاته الثرية، يواصل المجلس بناء الجسور التواصل بين الثقافات وتأكيد أهمية القيم الإنسانية المشتركة على الساحة العالمية. يقع جناح المجلس (I-04) في القاعة 4 بمركز بهارات مانداپام للمؤتمرات، براغاتي ميدان، نيودلهي.

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