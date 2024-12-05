الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر والهند تبحثان سبل تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مشاورات وزارتي الخارجية
مشاورات وزارتي الخارجية الهندية والمصرية، فيتو

عقدت الهند ومصر الجولة الثالثة عشرة من مشاورات وزارتي الخارجية الهندية والمصرية في نيودلهي اليوم 5 ديسمبر 2024.

 وترأس المشاورات السفير  أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية من الجانب المصري، وأرون كومار تشاتيرجي، سكرتير الشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات والهنود في الخارج من الجانب الهندي.

الجولة الثالثة عشرة من مشاورات وزارتي الخارجية الهندية والمصرية

واستعرضت المناقشات مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين الهند ومصر حيث أكد الجانبان على التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

 كما ناقش الجانبان سبل تعميق العلاقات القائمة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة ذات الاهتمام المشترك.

التعاون المصري الهندي 

و أشار بيان لسفارة الهند بالقاهرة  ان كلا من  الهند ومصر  تتمتعان بعلاقات ود وصداقة تقوم على الروابط التاريخية والحضارية.

 كما يتعاون البلدان في مختلف المحافل المتعددة الأطراف. وسوف تساهم المناقشات التي عقدت اليوم في تعزيز الشراكة الثنائية بين الهند ومصر.

و اضاف البيان أن  الجانبين اتفقا على عقد الجولة التالية من مشاورات وزارتي الخارجية في مصر في موعد مناسب للجانبين.

تصدير 31 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهند مصر التعاون المصري الهندي الهنود التأشيرات الخارجية السفير أحمد شاهين

مواد متعلقة

تزامنًا مع ذكرى الفاجومي.. نوارة نجم تناقش "وانت السبب يابا" بمكتبة مصر الجديدة

التحضير لاجتماع مصر وإريتريا والصومال، تفاصيل اتصالات وزير الخارجية مع نظيره الإريتري

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 مواطنين في أوسيم

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

زغلول صيام يكتب: موسم الاستفتاءات الوهمية ودروع العتبة !! أفضل إعلامي وأفضل باذنجاني !!! صحيح هو الشاطر أهلاوي ولا زملكاوي؟!!

مرتجي ممثلًا للأهلي في عشاء فيفا على هامش قرعة كأس العالم للأندية 2025

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

هيجيلي موجوع، حفل تامر عاشور يرفع شعار "كامل العدد" في الرياض (فيديو وصور)

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والجوافة في سوق العبور

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القدر و10 أحاديث غير صحيحة عن فضلها

دعاء ليلة الجمعة لفك الضيق وسعة الرزق

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقته بالحظ السعيد والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية