وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث المنيا

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث السير المروع الذي وقع اليوم في محافظة المنيا، إثر تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين أغلبهم من الأطفال.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وذلك بالتنسيق مع المحافظة والجمعيات الأهلية، حيث تم تقديم مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

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