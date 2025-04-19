الإنتاجية والسعر، فرحة أهالي القليوبية "فرحتين" بموسم حصاد القمح (صور)

اللون الأصفر الذهبي يغطي الحقول وسط فرحة المزارعين في كل مكان، يعكس فرحة القلوب المنتظرة أن تجني ثمار ما زرعت وكادت أسر المزارعين تشارك من أصغر طفل حتى شيوخها في الحصاد.

فرحة أهالي القليوبية فرحتين بموسم حصاد القمح (23)

هنا في القليوبية أحد أكثر المحافظات شهرة في القمح حيث إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم في محافظة القليوبية يبلغ 38455 فدانًا.

فرحة مزارعو القليوبية في حصاد محصول القمح

فرحة أهالي القليوبية فرحتين بموسم حصاد القمح (1)

وقال فرج عبد العاطي “مزارع” إن المحصول بالقليوبية هذا العام مبشر بالخير، سواء السعر الذي بلغ 2200 جنيه للأردب أو في كمية الإنتاج التي بلغت 15 إردبًا للفدان الواحد، مشيرًا إلى أن الحصاد قد يتم بالطرق التقليدية للمساحات الصغيرة عن طريق الحرث اليدوي أو بالماكينة الآلية وتسمي "الضمانة " والتي لها قدر كبيرة علي اتمام الحصاد في وقت قليل.

توريد 3.4 طن من محصول القمح بالقليوبية

من جانبه، أكد المهندس محمد أمين محمد وكيل وزارة الزراعة بـالقليوبية أنه تم حتى الآن توريد 3.4 طن من محصول القمح إلى صوامع المحافظة. وأكد على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسهيل عمليات التوريد وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم في أسرع وقت.

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وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الصوامع المستهدفة لتوريد محصول القمح تشمل صوامع شركة مطاحن شمال القاهرة الشركة العامة للصوامع والتخزين شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والشركة القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

محافظ القليوبية، انتظام عملية توريد القمح

وفي نفس السياق أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن عمليات الحصاد تسير بصورة منتظمة، حيث تم حتى الآن حصاد 216 فدانًا،مشيدا بالجهود التي يبذلها المزارعون والعاملون في قطاع الزراعة لضمان تحقيق الأمن الغذائي للمحافظة والوطن.

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وشدد محافظ القليوبية على مسؤولي الزراعة والتموين بضرورة دعم المحافظة الكامل للمزارعين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح موسم الحصاد والتوريد.

محافظ القليوبية، يتابع موسم حصاد محصول القمح

وكان المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعلن بدء موسم حصاد القمح للعام الحالي بالمحافظة مؤكدًا أهمية هذا الموسم في دعم الأمن الغذائي الوطني، حيث تواصل المحافظة استقبال المحصول من خلال الصوامع ومراكز التجميع، وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين لضمان سلاسة عمليات التوريد.

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وقد وجه محافظ القليوبية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين وتذليل أي عقبات تواجههم خلال عمليات الحصاد والتوريد. كما أكد على ضرورة تسريع وتيرة استلام الأقماح من المزارعين في الصوامع المخصصة لضمان حصولهم على مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن.

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