وائل القباني: كولر لم يطمع في الفوز على صن داونز

تحدث وائل القباني نجم فريق الزمالك السابق، عن تعادل الأهلي ضد صن داونز في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال وائل القباني في تصريحات تليفزيونية: "مباراة الأهلي أمام صن داونز دائمًا تكون صعبة رغم تراجع مستوى الفريق الجنوب إفريقي".

وأضاف: "الأهلي قدم مباراة تكتيكية هائلة أمام صن داونز، مباراة صن داونز في الإياب ستكون صعبة للغاية على الأهلي".

وأكمل:"صن دوانز فشل في فك دفاعات الأهلي لذلك لجأ للتسديدات وهذا أثر على شكلهم الهجومي، أول مرة أرى الأهلي ملتزم تكتيكيا طوال الـ90 دقيقة بهذا الشكل".

واختتم حديثه قائلًا: "كنت أتمنى مشاركة بن شرقي وحسين الشحات من البداية وكولر لم يطمع في الفوز".

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا



ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على أرضية ملعب إستاد القاهرة.

وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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