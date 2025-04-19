كولر: قدمنا مباراة قوية أمام صن داونز ولا بد من التركيز في لقاء العودة

الأهلي ضد صن داونز، قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه قدم مباراة قوية أمام صن داونز المنافس القوي، ولاحت له العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لم نسمح للخصم بالتحكم في اللعب، ونعلم جيدًا أن هذه المباراة تمثل نصف المرحلة الحالية، وما زال هناك شوط آخر في القاهرة، ولا بد من التركيز بشكل كبير خلال مباراة العودة والتأهل للنهائي.

وأضاف: ليس مهمًّا الاستحواذ على الكرة دون الاستفادة منه، والأهلي لاحت له فرص عديدة، واحدة منها في العارضة وكنا أكثر خطورة، ونجحنا في الأداء بشكل منظم للغاية.

وأشار إلى أن الأهلي يدرك خطورة المنافس، وأن الفريق سوف يستعد بكل قوة في مباراة الإياب لمنع صن داونز من تسجيل الأهداف.

واختتم: اكتسبنا خبرات ونجحنا في دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس، واللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء.

مباراة الأهلي وصن داونز

تعادل النادي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يشهد الشوط الأول هجمات محققة للتسجيل من جانب صن داونز حيث سيطر على الكرة فقط دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي.

وكاد الأهلي أن ينهي الشوط الأول متقدما بهدف، إلا أن رأسية جراديشار المميزة ارتطمت بالقائمة الأيسر لـ حارس صن داونز رونوين ويليامز.

ومع بداية الشوط الثاني تبادل الأهلي وصن داونز السيطرة على الكرة.

وفي الدقيقة 70 ألغى الفار هدفا لـ الأهلي سجله جراديشار بداعي التسلل.

وسجل بن شرقي هدفا لـ الأهلي في الوقت الضائع للمباراة ولكن ألغي أيضا بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي ضد صن داونز

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - مصطفى العش - محمد هانى.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: جراديشار.

بدلاء الأهلي أمام صن داونز

مصطفى شوبير- عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- أشرف بن شرقي- أحمد نبيل كوكا.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

في خط الدفاع: خولي موداو – جرانت كيكانا – ليبوهانغ ليبوسا – أوبري موديبا.

في خط الوسط: تيفوهو موكوينا – مارسيلو أليندي – ديفونت آدامز.

في خط الهجوم: ماثيوس – بيتر شالوليلي – لوكاس ريبيرو كوستا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على أرضية ملعب إستاد القاهرة.

وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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