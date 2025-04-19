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رياضة

خالد الغندور: الأهلي نجح في تحجيم صن داونز وإمام عاشور الأفضل

الأهلي وصن داونز،
الأهلي وصن داونز، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الأهلي قدم مباراة قوية أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مؤكدًا أن كولر أدار اللقاء بشكل جيد.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "لاعبو الأهلي كانوا ملتزمين والفريق كان متماسكا بشكل جيد".

تابع الغندور: "استطاع النادي الأهلي تحجيم فريق صن داونز وفرض أسلوبه المميز على بطل جنوب أفريقيا".

وأكمل: "صن داونز لم يستطع الوصول إلى مرمى الأهلي ومصطفى العش وأشرف داري وأحمد رضا قدموا مباراة جيدة وكل اللاعبين".

وواصل: "إمام عاشور كان أفضل لاعب في الفريقين رغم تراجعه بدنيًا في الشوط الثاني وجراديشار إضافة كبيرة للأهلي".

وأكمل: "كولر يسير بشكل جيد مع الأهلي وحصل على 11 بطولة مع النادي الأهلي وهذا رقم مميز جدًا ولو خسر الأهلي الدوري هذا الموسم سيكون بسبب الانسحاب في مباراة القمة".

وأوضح: "الأهلي سيتسلح بجمهوره في مباراة العودة وقادر على الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا".

 

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 


ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على أرضية ملعب إستاد القاهرة.

وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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خالد الغندور الأهلي صن داونز إمام عاشور دوري أبطال أفريقيا كولر

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