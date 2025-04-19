بعثة الأهلي تصل مطار جوهانسبرج استعدادا للعودة إلى القاهرة (فيديو)

الأهلي ضد صن داونز، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مطار جوهانسبرج استعدادا لرحلة العودة للقاهرة عقب التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تعادل النادي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على أرضية ملعب إستاد القاهرة.

وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وصن داونز

ولم يشهد الشوط الأول هجمات محققة للتسجيل من جانب صن داونز حيث سيطر على الكرة فقط دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي.

وكاد الأهلي أن ينهي الشوط الأول متقدما بهدف، إلا أن رأسية جراديشار المميزة ارتطمت بالقائمة الأيسر لـ حارس صن داونز رونوين ويليامز.

ومع بداية الشوط الثاني تبادل الأهلي وصن داونز السيطرة على الكرة.

وفي الدقيقة 70 ألغى الفار هدفا لـ الأهلي سجله جراديشار بداعي التسلل.

وسجل بن شرقي هدفا لـ الأهلي في الوقت الضائع للمباراة ولكن ألغي أيضا بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي ضد صن داونز

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - مصطفى العش - محمد هانى.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: جراديشار.

بدلاء الأهلي أمام صن داونز

مصطفى شوبير- عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- أشرف بن شرقي- أحمد نبيل كوكا.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

في خط الدفاع: خولي موداو – جرانت كيكانا – ليبوهانغ ليبوسا – أوبري موديبا.

في خط الوسط: تيفوهو موكوينا – مارسيلو أليندي – ديفونت آدامز.

في خط الهجوم: ماثيوس – بيتر شالوليلي – لوكاس ريبيرو كوستا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

وأدار الحكم الصومالي عمر قرطان لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، وعاونه مساعدون من كينيا، وهم جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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