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رياضة

الدوري الفرنسي، مارسيليا يستعيد الوصافة بخماسية أمام مونبلييه

مارسيليا
مارسيليا

حقق فريق أولمبيك مارسيليا فوزا كبيرا أمام ضيفه مونبلييه بنتيجة 5 / 1 ضمن منافسات الجولة الثلاثين بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

أهداف مباراة مارسيليا ضد مونبلييه

أنهى مارسيليا الشوط الأول متقدما بهدف لنجمه الإنجليزي ماسون جرينوود من ركلة جزاء بعد مرور ثماني دقائق.

وفي الشوط الثاني، عزز مارسيليا تقدمه بهدف ذاتي سجله ويلفريد بيلي لاعب مونبلييه بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60.

وسجل جرينوود الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67، وأضاف جوناثان روي الهدف الرابع بالدقيقة 74، واختتم أدريان رابيو مهرجان الأهداف لفريقه في الدقيقة 90.

في المقابل، أحرز لوكاس مينكاريلي هدف مونبلييه الوحيد في الدقيقة 83.

وتجاوز مارسيليا بهذا الفوز كبوة الخسارة أمام موناكو في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة ليستعيد المركز الثاني مستفيدا من تعادل موناكو ثالث الترتيب (54 نقطة) أمام ستراسبورج، في  اليوم السبت.

أما مونبلييه تجمد رصيده عند 15 نقطة في ذيل الترتيب بالمركز الثامن عشر، ليزداد موقفه خطورة، ويبقى مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.

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