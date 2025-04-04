أحمد حسام ميدو: مارسيليا الفرنسي طلب التعاقد مع نجلي رسميا

كشف أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن تلقي نجله حسين ناشئ الأبيض عرضا رسميا من مارسيليا الفرنسي للانتقال إليه خلال الموسم المقبل.

وأكد ميدو في تصريحات خاصة أن مارسيليا يراقب نجله حسين منذ فترة وتحدث معه بعض مسئولي النادي الفرنسي بصفته لاعبا سابقا في النادي لضم اللاعب، وأن العرض لا علاقة له بتألقه في مباراة اليوم أمام الأهلي ولا هدفه في المباراة الماضية أمام إنبي.

وأكد ميدو في تصريحاته أن نجله حسين لديه قدرات فنية عالية وأنه فضل أن تكون بداية مشواره مع الكرة داخل نادي الزمالك ويكون احترافه من خلال النادي سواء مع مارسيليا أو أي فريق أخر.

وكان حسين أحمد حسام ميدو قد تألق خلال مشاركته مع الزمالك في آخر مباراتين وسجل هدفا في شباك إنبي كما أحرز هدف الفوز على الأهلي بهدف نظيف في بطولة الجمهورية مواليد 2007، علما أن حسين نجل ميدو مواليد 2008 أي أنه أصغر من لاعبي الفريقين بعام كامل.

وكان مصدر داخل الزمالك، أكد أن الجهاز الفني للفريق الأول للأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو يدرس تصعيد حسين أحمد حسام ميدو إلى الفريق الأول بعد تألقه في مباراة قمة 2007 وتسجيله هدف اللقاء الوحيد في مرمى الأهلي.

وحضر بيسيرو المباراة وأشاد بالمستوى الذي قدمه العديد من اللاعبين على رأسهم حسين أحمد حسام ميدو.

حرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة قمة الناشئين مواليد 2007، بين الأهلي والزمالك كما حرص أيمن عبد العزيز المدرب المساعد على الحضور لمتابعة لاعبي الزمالك.

وخطف اللاعب الشاب حسين أحمد حسام، نجل العالمي أحمد حسام "ميدو" مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، الأضواء مؤخرًا بعد تألقه اللافت بقميص ناشئي الزمالك مواليد 2007، وتسجيله هدف الفوز في مباراة القمة أمام الأهلي ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب.

حسين أحمد حسام ميدو

حسين أحمد حسام ميدو هو أحد أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، من مواليد 2008، ورغم صغر سنه إلا أنه يشارك بانتظام مع فريق مواليد 2007، نظرًا لإمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة.

بدأ حسين ميدو مشواره في نادي زد، حيث تدرج في فرق الناشئين هناك ولفت الأنظار بمستواه المميز، قبل أن ينتقل إلى الزمالك ويواصل تألقه.

يُجيد حسين ميدو اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو مركزه الأساسي، لكنه يتمتع بمرونة هجومية تجعله قادرًا على أداء دور المهاجم الصريح أو المهاجم الثاني بكفاءة.

وفي الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري الجمهورية للشباب، تمكن حسين أحمد حسام ميدو من تسجيل هدف الفوز لفريقه في المباراة التي أُقيمت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف، ليؤكد على قيمته كلاعب حاسم قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة كالقمة.

حسين هو نجل أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ويبدو أن موهبة كرة القدم تسري في دمائه، حيث يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد داخل القلعة البيضاء.

زمالك 2007 يفوز علي الأهلي

وفاز نادي الزمالك مواليد 2007 على نظيره الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة دوري الجمهورية للشباب.

وسجل هدف فوز الزمالك اللاعب حسين أحمد ميدو نجل أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأبيض السابق.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي

وكان أحمد رزق المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2007 أعلن تشكيل فريقه، لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد إيهاب

خط الدفاع: عمر ياسر - سيف محمد - محمد أسامة

خط الوسط: زياد مدحت - نور إيباء - محمد فرج - هشام إيباء - أحمد حسن.

خط الهجوم: حسام عاشور التقي - حسين أحمد حسام ميدو

وجلس على مقاعد البدلاء كلًا من، عزت ثروت، صلاح محمود، عبد الله عبد الناصر، محمد ونيس، يوسف ماسبيرو، يوسف عمرو، زياد كمال، يوسف نصر - عمر يسري

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