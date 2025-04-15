أب يقتل ابنته في المنيا ويحاول الانتحار

أنهى أب حياة نجلته في مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، قبل أن يحاول إنهاء حياته بتناول مادة سامة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

أب يقتل ابنته في المنيا ثم يحاول الانتحار

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بأن أبًا قد أقدم على قتل نجلته باستخدام آلة حادة شرق محطة سمالوط.

أب يقتل ابنته في المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن "أ.ع" (72 عامًا) قام بقتل نجلته "ح.أ" (37 عامًا)، بسبب ترديدها عبارات بين أشقائها تفيد بأنه يعاني من مرض نفسي، قبل أن يقوم بمحاولة الانتحار بتناول مادة سامة.

مستشفى سمالوط في المنيا

تم نقل المصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتم إيداع الجثة في مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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