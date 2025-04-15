الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أب يقتل ابنته في المنيا ويحاول الانتحار

تحقيقات
تحقيقات

 أنهى أب حياة نجلته في مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، قبل أن يحاول إنهاء حياته بتناول مادة سامة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

 

أب يقتل ابنته في المنيا ثم يحاول الانتحار

 تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بأن أبًا قد أقدم على قتل نجلته باستخدام آلة حادة شرق محطة سمالوط.

 

أب يقتل ابنته في المنيا 

 على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن "أ.ع" (72 عامًا) قام بقتل نجلته "ح.أ" (37 عامًا)، بسبب ترديدها عبارات بين أشقائها تفيد بأنه يعاني من مرض نفسي، قبل أن يقوم بمحاولة الانتحار بتناول مادة سامة.

 

مستشفى سمالوط في المنيا 

 تم نقل المصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتم إيداع الجثة في مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اب يقتل ابنته أب يقتل ابنته في المنيا يقتل إبنته في المنيا محافظة المنيا إنهاء حياة نجلته مستشفى سمالوط في المنيا جامعة المنيا أخبار جامعة المنيا رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أهم أخبار جامعة المنيا جامعة المنيا اليوم أخبار جامعة المنيا اليوم

مواد متعلقة

بشرة سارة، زيادة تعويضات صندوق الحوادث والكوارث في نقابة النقل البري في المنيا

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الأوسط بالمنيا (صور)

مصرع 3 أشخاص في تصادم بين عدد من الدراجات النارية بالمنيا

الاتصالات التسويقية ودورها في العلامات التجارية، رسالة دكتوراه بإعلام المنيا

إصابة 18 شخصا في حادثين منفصلين بالمنيا

وقفة احتجاجية ضد زيادة الرسوم القضائية فى المنيا (صور)

الأقباط يحتفلون بـ أحد الشعانين في شوارع وكنائس المنيا (صور)

العثور على جثة شاب مشنوق في ظروف غامضة بالمنيا
ads

الأكثر قراءة

وزيرة التخطيط تزف بشرى بشأن برامج الحماية الاجتماعية

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

أحدهما المرشح الأول قبل كولر، الأهلي يبحث السير الذاتية لمدربان من ألمانيا

تطورات ساخنة بشأن تفاوض الأهلي مع مدرب الزمالك السابق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل حوالي 18.4 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

15 سيارة إطفاء وخسائر بالملايين.. ماذا حدث بحريق مغالق الأخشاب في الشرابية؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة الركوع الصحيحة وما يقال فيها من تسابيح

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل  واستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية