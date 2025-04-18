لقطات من صلوات الجمعة العظيمة بدير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون في الأقصر

شهد دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، التابع لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، توافد المئات من الأقباط لأداء صلوات الجمعة العظيمة، والتي أُقيمت داخل كاتدرائية القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بالدير.

الجمعة العظيمة 2025

وشارك في الصلوات جمع كبير من الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، إلى جانب مجمع رهبان الدير والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة، وسط حضور مميز من أبناء الشعب القبطي الذين حرصوا على المشاركة في هذا اليوم المقدس.

ويُعد يوم الجمعة العظيمة من أبرز المناسبات الروحية في التقويم الكنسي، حيث تُحيي الكنيسة ذكرى صلب السيد المسيح على يد اليهود بتهمة التجديف، وهو اليوم السابع من أسبوع الآلام، ويأتي مباشرة قبل عيد القيامة المجيد.

ويُعرف هذا اليوم بعدة تسميات منها: "الجمعة العظيمة"، "جمعة الآلام"، "الجمعة المقدسة"، و"الجمعة الكبيرة". وتشهد الكنائس في هذا اليوم صلوات مكثفة تبدأ من الصباح وحتى المساء دون انقطاع، وتشمل ست ساعات صلوات وهي: باكر، والثالثة، والسادسة، والتاسعة، والحادية عشر، والثانية عشر.

ويرتدي الكهنة والشمامسة في هذا اليوم الزي الجنائزي، وتُردد الألحان الحزينة التي تعبر عن آلام وصلب السيد المسيح، في أجواء يغلب عليها الخشوع والتأمل.

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