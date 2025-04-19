"عملناها عالضيق وما عزمنا حدا"، سلاف فواخرجي ترد على شائعة زواجها من بشار الأسد

سخرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي من شائعة زواجها من رئيس سوريا السابق بشار الأسد.

ونشرت سلاف فواخرجي صورة لوثيقة زواج مزعومة وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: لا تواخذونا، عملناها عالضيق، ماعزمنا حدا هههههههههههه قسما بالله شي بيضحك.

أضافت: أنا عادة جديّة على فكرة بس والله ماقدرت، هل تستطيعون أن تكونوا نبلاء لمرة واحدة على الأقل ؟ هل تستطيعون أن تناقشوا أفكار دون الطعن بالشرف الذي لا يتوقف عنده الا كل من لديه عقدة فيه ؟ هل تستطيعون أن تخرجوا عقولكم خارج غرف النوم؟

تابعت: وتعبتوا واجتهدتوا كملوا للآخر … لسا بدكن فت خبز منيح، يللا معلش مرة بعد مرة وثيقة بعد وثيقة … بتنجحوا !، المرة الماضية غلطتوا بإحدى وثائق الزواج اللي شفناها بخانة الطائفة ونحنا بسوريا ماكان عنا خانة الطائفة (ما بعرف هلأ إذا صارت) واضحكوا عليكم الناس بس معلش … تعلمتوا.

استطردت: واليوم تلت غلطات بحالهم! مع إنو القصة مو صعبة إنكم تطالعوا بيان قيد عادي جدا وسهل ! ولادتي بالأوراق الرسمية بعد 3 ايام من ولادتي.

يعني ب 1.8.1977 يوم عيد الجيش السوري واللبناني وبابا الله يرحمه اسمه محمد ومو محمد سليم.. وخانتي بمشروع صليبة والخانة 65 وبشوف حالي فيها، وكل الحب لاهلنا بالسكنتوري، أنا من كل اللادقية ومن كل سوريا، مشان اذا بدكن تعدلوا يانوابغ ياجهابذة، لأنه يعتبر العقد باطل هيك والعياذ بالله ! غير هيك والأهم وين ورقة الطلاق ؟! هي البيانات صارت عندكم يللي بتخافوا الله!

اختتمت: أنا لم أطلق ولن أطلق إذا ربنا أراد، والله يحمي لي زوجي وعيلتي ويحمي كل الناس، عيب، وتفه، وبس، ديروا بالكم على البلد والناس هنا أحق بالاهتمام مني.. ولا شو؟.

قرار نقابة الفنانين في سوريا

كانت نقابة الفنانين في سوريا أصدرت قبل أيام قرارا بشطب عضوية الفنانة سلاف فواخرجي لما تم وصفه بالخروج عن أهداف النقابة، حيث أكدت أن هذا القرار صدر بسبب إنكارها الجرائم الأسدية، وعدم الشعور بآلام الشعب السوري.

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