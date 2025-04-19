الصحة ترد على شائعات أسباب إغلاق فروع بلبن وتفجر مفاجأة

رد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على ما يثار على السوشيال ميديا عن وجود ترصد لغلق جميع فروع “بلبن”.

عدد المحال الغذائية التي تم إغلاقها في 4 شهور

وأوضح متحدث الصحة: "أنه لا يوجد أي ترصد لفروع بلبن، بدليل أنه من بين الـ63 ألف منشأة غذائية تم المرور عليها خلال الـ 4 أشهر الماضية أغلقنا منهم 14092 منشأة، لكن السوشيال ميديا لم تتكلم إلا عن غلق فروع بلبن".

مخالفات إغلاق بلبن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون أنه تم إيقاف تشغيل 14092 منشأة غذائية لأسباب تتعلق بنفس مخالفات بلبن لسلامة وصحة الغذاء، وهذا يؤكد أننا لا نستهدف الشهرة أو سبب اَخر، متابعا: "الهدف هو صحة المواطن".

توفير الأمن الغذائي للمصريين

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بصحة المصريين، وهناك متابعة أيضا من رئيس الوزراء ووزير الصحة وهيئة سلامة الغذاء، لتوفير الأمان الصحي للمواطن.



من جانبه أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.



وتابع الوزير بأن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجه الدكتور خالد عبد الغفار، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الأخرى مع الجهات الأخرى ذات الصلة.

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