بطريرك الكاثوليك يترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد من كاتدرائية العذراء

ترأس غبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك صلوات قداس عيد القيامة من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور عدد من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، وعدد من المسئولين والشخصيات العامة.

وقال الأنبا إبراهيم اسحق - في كلمته خلال القداس الإلهي - إن الكنيسة تصلى من أجل سلام العالم كله، وخاصة البلاد التى تعاني من الحروب والدمار ومن أجل كل اللاجئين والمشردين من ديارهم ومن أجل كل إنسان يعاني اليأس والإحباط، كما نصلى من أجل مصرنا الغالية وشعبها الأصيل وكل القائمين على خدمتها، برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة المعاونين له.

وأضاف أن الكنيسة تصلى أيضا من أن أجل أن تظل مصرنا متماسكة تعيش قيمها الروحية وأن يعمل كل في مكان من أجل رفعتها وازدهارها، وتابع: لنصل من أجل العائلة في كل مكان في العالم لكى تظل حجر الزاوية للمجتمع البشري وكل ما يطمح إليه من رقى وتقدم وازدهار، كما نصلى من أجل الكنيسة وكل مؤمنيها وخدامها حتى تظل شاهدة على الرجاء الأمينة لقيامة المسيح، على مثال أمنا العذراء مريم.

ونوه إلى أننا نعيش في زمن يموج بالتحديات والصعاب، زمن تعصف به الأزمات والحروب وتتسلل إليه الشكوك لتزعزع يقيننا، وقد يبدو الرجاء في خضم هذه الأحداث هشا وقابلا للكسر، إلا أن قيامة المسيح تأتى لتنير بصيرتنا وتؤكد أن الرجاء المسيحي ليس مجرد أمنية عابرة بل هو يقين راسخ ضاب بجذوره في أمانة الله المطلقة.

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