السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بطريرك الكاثوليك يترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد من كاتدرائية العذراء

بطريرك الكاثوليك،
بطريرك الكاثوليك، فيتو

ترأس غبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك صلوات قداس عيد القيامة من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور عدد من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، وعدد من المسئولين والشخصيات العامة.

وقال الأنبا إبراهيم اسحق - في كلمته خلال القداس الإلهي - إن الكنيسة تصلى من أجل سلام العالم كله، وخاصة البلاد التى تعاني من الحروب والدمار ومن أجل كل اللاجئين والمشردين من ديارهم ومن أجل كل إنسان يعاني اليأس والإحباط، كما نصلى من أجل مصرنا الغالية وشعبها الأصيل وكل القائمين على خدمتها، برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة المعاونين له.

وأضاف أن الكنيسة تصلى أيضا من أن أجل أن تظل مصرنا متماسكة تعيش قيمها الروحية وأن يعمل كل في مكان من أجل رفعتها وازدهارها، وتابع: لنصل من أجل العائلة في كل مكان في العالم لكى تظل حجر الزاوية للمجتمع البشري وكل ما يطمح إليه من رقى وتقدم وازدهار، كما نصلى من أجل الكنيسة وكل مؤمنيها وخدامها حتى تظل شاهدة على الرجاء الأمينة لقيامة المسيح، على مثال أمنا العذراء مريم.

ونوه إلى أننا نعيش في زمن يموج بالتحديات والصعاب، زمن تعصف به الأزمات والحروب وتتسلل إليه الشكوك لتزعزع يقيننا، وقد يبدو الرجاء في خضم هذه الأحداث هشا وقابلا للكسر، إلا أن قيامة المسيح تأتى لتنير بصيرتنا وتؤكد أن الرجاء المسيحي ليس مجرد أمنية عابرة بل هو يقين راسخ ضاب بجذوره في أمانة الله المطلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأنبا إبراهيم اسحق البطريرك ابراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك عيد القيامة كاتدرائية العذراء
ads

الأكثر قراءة

الإتربي يكشف موقفه من رئاسة الزمالك ويوجه رسالة للنادي الأهلي

رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة بخصوص 122 فرعا لـ بلبن

الصحة ترد على شائعات أسباب إغلاق فروع بلبن وتفجر مفاجأة

ترحيل سوزي الأردنية لنيابة المطرية بعد ادعاء سرقة وهمية

بيان عاجل من الصحة بشأن سلسلة محلات بلبن

وزير الصحة يوجه باستئناف نشاط جميع فروع محلات الأغذية المغلقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات

وكيل إسكان النواب يكشف مكان صفقة قطر المرتقبة

وزارة الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بالحفاظ على أسرار الأسرة

ما حكم الدعاء علي الأقارب ذوي الرحم ومتي يستجاب

سعد الهلالي: لا يوجد نهي قرآني أو نبوي عن مساواة الرجل والمرأة في الميراث (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية