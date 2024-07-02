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ثقافة وفنون

سميرة سعيد عن حفلها بمهرجان موازين: ليلة من ليالي العمر في مغربي الحبيب

سميرة سعيد، فيتو
سميرة سعيد، فيتو
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عبرت  الفنانة سميرة سعيد عن سعادتها بالحفل الأخير الذي أحيته في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين.

ونشرت الديفا مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على تويتر وعلقت: ليلة من ليالي العمر على مسرح محمد الخامس مع جمهوري في مغربي الحبيب.

سميرة سعيد تطرح كليب أغنية كداب

وفي وقت سابق طرحت الديفا سميرة سعيد كليب أغنيتها الجديدة “كداب” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتقول كلمات أغنية “كداب”، عليا انا، حبيبي مش عليا انا، ده لو تحلفلي مية سنة، مش حتجاب سكة في كلمتين، عليا انا، امورك مش مبينة، غير أن عقلك مش هنا، وعامل عملة من يومين".

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