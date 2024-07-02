سميرة سعيد عن حفلها بمهرجان موازين: ليلة من ليالي العمر في مغربي الحبيب

عبرت الفنانة سميرة سعيد عن سعادتها بالحفل الأخير الذي أحيته في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين.

ليلة من ليالي العمر على مسرح محمد الخامس مع جمهوري في مغربي الحبيب 🇲🇦❤️#موازين #Mawazine pic.twitter.com/A9mMX3Jflm — Samira Said (@SamiraSaid) July 2, 2024

ونشرت الديفا مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على تويتر وعلقت: ليلة من ليالي العمر على مسرح محمد الخامس مع جمهوري في مغربي الحبيب.

سميرة سعيد تطرح كليب أغنية كداب

وفي وقت سابق طرحت الديفا سميرة سعيد كليب أغنيتها الجديدة “كداب” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتقول كلمات أغنية “كداب”، عليا انا، حبيبي مش عليا انا، ده لو تحلفلي مية سنة، مش حتجاب سكة في كلمتين، عليا انا، امورك مش مبينة، غير أن عقلك مش هنا، وعامل عملة من يومين".