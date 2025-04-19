السبت 19 أبريل 2025
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أخبار مصر

محافظة القاهرة تشارك في معرض زهور الربيع بجناح هيئة النظافة

معرض زهور الربيع،
معرض زهور الربيع، فيتو

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى  يرافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعادل النجار محافظ الجيزة، معرض زهور الربيع في دورته الـ 92  بالمتحف الزراعى بالدقى بحضور عبد الحكيم الواعر المدير الإقليمي لمنظمة الفاو، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، ومشاركة عدد كبير من العارضين.

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مشاركة محافظة القاهرة في معرض زهور الربيع 

وتشارك محافظة القاهرة للمرة الأولى في المعرض بجناح للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على مساحة ٦٠٠ م٢، يضم ٨٠ صنفا،  و١٠ آلاف نبتة متنوعة، من بينها نباتات ظل، وشجيرات،  وأشجار زينة، وزهور متنوعة.

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، حيث أقيم لأول مرة عام ١٩٣٤، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

ويشهد المعرض هذا العام تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة التي تناقش أهمية التوسع في استخدام نباتات الزينة والزهور والتشجير في مختلف المناطق، ودورها في تحسين جودة البيئة والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية. كما تسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، سواء من حيث الإنتاج أو التسويق أو نقص الوعي المجتمعي، مع عرض حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات والجهات المعنية.
كما يمثل معرض زهور الربيع ملتقى عالمي يجمع كل محبي الزهور والنباتات على مستوى الوطن العربي والعالم، حيث تتنوع أنواع المعروضات بين نباتات وبذور، مع وجود جناح خاص لعشاق الصبار.

مقتنيات معرض زهور الربيع

ويضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها والنادرة، وأيضًا نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الانتاج الزراعى، إذ يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعى.
ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات المتعلقة بالنباتات والحدائق والديكور منها الزهور الطبيعية بمختلف أنواعها "الورود، الزهور الموسمية، زهور الزينة"، ونباتات الزينة الداخلية والخارجية، النباتات العطرية والطبية "مثل النعناع، الريحان، وإكليل الجبل"، والصبار والنباتات العصارية، والأشجار المثمرة وأشجار الظل.
ويضم المعرض مستلزمات الزراعة منها "البذور والشتلات لمختلف النباتات"، والأسمدة العضوية والمخصبات الطبيعية والكيميائية، والتربة الزراعية بأنواعها "بيتموس، كومبوست، رمل زراعي"، وأوانى الزراعة والفخار والبلاستيك وأحواض الزراعة الحديثة، وأنظمة الرى بالتنقيط والرش ومعدات الرى المتطورة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح معرض زهور الربيع المتحف الزراعي بالدقي د أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة معرض زهور الربيع

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موعد انطلاق معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي
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