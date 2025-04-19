بيتي اتخرب وفقدت 2 مليون جنيه، تاجر يكشف خسائر حريق مخزن أقمشة

استمعت نيابة الزاوية الحمراء إلى أقوال مالك مخزن أقمشة بالدور الأرضي نشب به حريق.

وقال مالك المخزن إن الخسائر التي تكبدها جراء الحريق تجاوزت الـ 2 مليون جنيه تمثلت في أقمشة وطلبيات كان المفترض تسليمها خلال أيام لأصحابها قائلا “بيتي اتخرب”.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أقمشة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء.

نشوب حريق داخل مخزن للأقمشة

وبالفحص والتحري تبين نشوب حريق داخل مخزن للأقمشة بالدور الأرضي بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الزاوية الحمراء؛ مما أسفر عن احتراق المخزن بالكامل وتفحم جميع محتوياته.

وأضافت التحريات أن النيران التي اشتعلت في المخزن لم تمتد إلى باقي أدوار العقار، فضلا عن عدم وقوع إصابات بشرية وانحصرت الخسائر في الأقمشة والمخزن.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

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