مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا، بث مباشر لحظة بلحظة

الأهلي، يلتقي النادي الأهلي في مباراة هامة أمام فريق صن داونز التي تنطلق بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

وتبث شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية مباريات دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة 2024-2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في ذهاب نصف النهائي على الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD 6.

ويمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورتس السادسة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز من خلال القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

القناة القمر التردد الترميز التصحيح

beIN SPORTS 6

نايل سات 11054

أفقي 27500 2/3

سهيل سات 10810

عامودي 27500

2/3

أرقام الأهلي وصن داونز

ويخوض الأهلي النسخة الحالية بصفته حامل اللقب، وخاض حتى الآن 8 مباريات، فاز في 5 منها، خسر مرتين، وتعادل في واحدة.

وتأهل الأهلي وصيفًا لمجموعته خلف أورلاندو بايرتس، ثم أطاح بالهلال السوداني في ربع النهائي بنتيجة 1-0 ذهابًا وإيابًا، ونجح في تسجيل 16 هدفًا خلال مشواره، ليكون الأقوى هجوميا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط.

في المقابل، خاض صن داونز 8 مباريات أيضًا بالنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، فاز في 3 فقط، وتعادل في 4، وتلقى خسارة واحدة.

و تأهل أيضًا كوصيف مجموعته، لكنه سجل 6 أهداف فقط في مشوار متواضع هجوميًا، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

فيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التي تنطلق بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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