الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 40% حتى هذا الموعد

تواصل وزارة الداخلية، اليوم السبت 19 أبريل 2025، فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر أبريل 2025، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 40%، وذلك في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

استمرار فعاليات مبادرة “كلنا واحد” حتى نهاية أبريل

ويأتي تنفيذ المبادرة بالتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع من خلال منافذ البيع والسرادقات الموضحة عبر الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg).

وشهدت المرحلة الحالية توسعًا كبيرًا في أعداد المنافذ المشاركة، لتصل إلى 3846 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية، تضم محالًا للمواد الغذائية، والملابس، والحلويات، وتغطي كافة محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل وزارة الداخلية طرح السلع من خلال 1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، إلى جانب السرادقات المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل السيارات المتنقلة التابعة لمنظومة "أمان".

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار دورها المجتمعي، وحرصها المستمر على تقديم الدعم والرعاية للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما يعكس التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب المواطن المصري.

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