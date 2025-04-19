السبت 19 أبريل 2025
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تعليم القليوبية: استمرار التوعية بنظام البكالوريا

تعليم القليوبية يجتمع
تعليم القليوبية يجتمع بمديري الإدارات

 عقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بـ القليوبية، اجتماعا بجميع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لمناقشة آلية تنفيذ التعليمات  الصادرة من الوزارة بالنهوض بالعملية التعليمية في الفترة المقبلة.

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تعليم القليوبية: تعزيز التواصل بين المديرية وجميع الإدارات التعليمية

 أكد  وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية  أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين  المديرية وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، مشددًا على ضرورة التعاون المستمر لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة،تحت رعاية وزيرالتربيةوالتعليم والتعليم الفنى محمدعبداللطيف، محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

ومن جانبه أكد "مصطفى عبده" بضرورة المتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب بالمدارس، والإلتزام بالكثافات الطلابية المحددة،تحديد مواعيد ثابتة لأولياء الأمور للقاء المعلمين بالمدارس عقب كل امتحان شهري لمتابعة مستوى أبنائهم الطلاب.

 

تعليم القليوبية: تدريب جميع الطلاب على نماذج البوكليت

 كما ناقش تعميم نظام البوكليت في إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك طبقا لتوجيهات معالى وزير التربية والتعليم في هذا الشأن، وتدريب جميع الطلاب على نماذج البوكليت، لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأكد على مراجعة كافة الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام الدراسى لجميع مراحل النقل والشهادة الإعدادية.

كما أكد وكيل تعليم القليوبية  حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول  من قبل الطلاب والمعلمين خلال الحصص الدراسية للحفاظ على تركيز الطلاب وحسن سير العملية التعليمية.  وأكد على الإنتهاء من أعمال دهان الفصول وصيانة المدارس في الوقت المحدد، ودعم مبادرات التشجير داخل المدارس لتهيئة بيئة تعليمية نظيفة وجذابة.

كما أكد على عدم إجراء أي إمتحانات خلال الأعياد أو المناسبات الدينية احتراما للشعائر والخصوصيات المجتمعية، والتأكيد على دور مديري الإدارات في التعاون المستمر مع مديري  المدارس لتنفيذ هذه التوجيهات بأعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه بضرورة إطلاق مسابقات دوريه لأفضل مدرسة وأفضل فصل وأفضل أداء طلابي وتعليمي،  وتكريم المعلمين والطلاب المتميزين بما يحفز على الإنجاز والتميز.

وأكد ضرورة تفعيل اللقاءات التوعوية حول نظام البكالوريا ومواصلة عقد ندوات ولقاءات لشرح نظام البكالوريا الجديد لأولياء الأمور والطلاب وتقديم كافة أشكال الدعم التوعوي لضمان فهم النظام والتعامل معه بفاعلية، جاء ذلك بحضور الأستاذة تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية

وفي ختام اللقاء أعرب " مصطفى عبده" عن ثقته الكبيرة في قدرة القيادات الجديدة على إحداث نقلة نوعية في الأداء متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

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