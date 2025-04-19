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أخبار مصر

"جبران" يبحث مع نائب وزير العمل السعودي ملفات التعاون المشترك

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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التقى وزير العمل، محمد جبران اليوم السبت، مع عبد الله أبو ثنين  نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، للتباحث في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

 

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين وفي كافة المجالات. وأشارا إلى أهمية تكثيف الجهود لتفعيل سبل التعاون في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، وتنقل الأيدي العاملة.

 

وأشاد الجانبان باتفاقية الفحص المهني الموقعة بين البلدين بهدف تصدير كوادر مصرية ماهرة ومدربة، واعية بحقوقها وواجباتها.

كما أكدا أن الربط الإلكتروني بين البلدين خطوة هامة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات العمل.

وأشاد جبران بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تطوير منظومة العمل من كافة جوانبها، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتوفير فرص العمل المطلوبة لسوق العمل السعودي.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على التنسيق في كافة المحافل العربية والدولية في ما يخص ملفات العمل المشتركة.

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