وزير العمل يلتقي نظيره اللبناني لبحث التعاون المشترك

على هامش فعاليات الدورة 51 للمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة،التقى وزير العمل محمد جبران مع نظيره اللبناني د. محمد حيدر، والوفد المرافق له لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

خطة للتواصل والربط الإلكتروني بين البلدين

أكد الوزيران على عمق العلاقات المصرية اللبنانية على كافة بمستويات،وأهمية وضع خطة للتواصل والربط الإلكتروني بين البلدين، لتسهيل التعاون في ملفات التدريب والتشغيل، وتنقل الأيدي العاملة بين البلدين .

وأكد الوزير جبران على التطوير المستمر الذي يشهده ملف التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، وجاهزية الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي.

توفير فرص عمل للكوادر المصرية في سوق العمل اللبنانية

فيما رحب وزير العمل اللبناني بالتعاون مع وزارة العمل المصرية وكذلك التنسيق فيما يخص توفير فرص عمل للكوادر المصرية في سوق العمل اللبنانية بشكل قانوني، والتنسيق، لتوعيتها بحقوقها وواجباتها.

وانطلقت منذ قليل؛ فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 51 الذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي كلمة للمؤتمر يلقيها نيابة عنه محمد جبران، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك امام 18 وزير عمل عربيا، و440 من المشاركين ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.