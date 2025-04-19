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رياضة

تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز في الشوط الأول

الأهلي وصن دوانز
الأهلي وصن دوانز

الأهلي ضد صن داونز، تعادل النادي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على استاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يشهد الشوط الأول هجمات محققة للتسجيل من جانب صن داونز حيث سيطر على الكرة فقط دون خطورة حقيقة على مرمى محمد الشناوي.

وكاد الأهلي أن ينهي الشوط الأول متقدما بهدف، إلا أن رأسية جراديشار المميزة ارتطمت بالقائمة الأيسر لـ حارس صن داونز رونوين ويليامز.

 

تشكيل الأهلي ضد صن داونز 

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - مصطفى العش - محمد هانى.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر. 

خط الهجوم: جراديشار.

 

بدلاء الأهلي أمام صن داونز

مصطفى شوبير- عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- أشرف بن شرقي- أحمد نبيل كوكا.

 

تشكيل صن داونز ضد الأهلي 

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

في خط الدفاع: خولي موداو – جرانت كيكانا – ليبوهانغ ليبوسا – أوبري موديبا.

في خط الوسط: تيفوهو موكوينا – مارسيلو أليندي – ديفونت آدامز.

في خط الهجوم: ماثيوس – بيتر شالوليلي – لوكاس ريبيرو كوستا. 

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حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

 ويدير حاليًا الحكم الصومالي عمر قرطان  لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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