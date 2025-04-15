خبيرة: البورصات الخليجية تعود إلى المنطقة الخضراء على إثر تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه بعد أن استهلت المؤشرات الخليجية أداء جلسة الثلاثاء في المنطقة الحمراء عادت للتواجد في المنطقة الخضراء علي إثر تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على العديد من الدول لمدة 90 يومًا.

المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% وهي تقدر بـ 25 نقطة ليصعد الي 11621 نقطة بقيم تداول تجاوز 8 مليارات ريال.

الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.42% وهي تقدر بـ 29 نقطة ليصل إلى 6871 نقطة بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.

الإمارات

تباين أداء المؤشرات

حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.13% وهي تقدر بـ6 نقاط ليصل إلى 5050 نقطة في حين ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.05% وهي تقدر بـ5 نقاط ليصل إلى 9244 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم والأسواق الخليجية في حالة ترقب لتحركات أسعار النفط وإعلانات الاقتصاد الأمريكي للوظائف والتضخم وأسعار الفائدة.

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