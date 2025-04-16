باستثناء الإمارات.. البورصات الخليجية تتزين باللون الأخضر في تعاملات اليوم الأربعاء

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن جلسة اليوم الأربعاء بالأسواق الخليجية شهدت ارتفاعًا للمؤشرات واستقرت الأسهم بالمنطقة الخضراء عدا مؤشر الإمارات.

وفي ما يلي عرض لأداء المؤشرات.

ففي المملكة العربية السعودية

ارتفعت مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40% وهي تقدر ب 47 نقطة ليسجل 11570 نقطة بقيم تداول تجاوزت 7 مليارات ريال.



وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.39% وهي تقدر بـ28 نقطة ليصل إلى 6932 نقطة بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.



وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء

حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.66% وهي تقدر بـ35 نقطة ليصل إلى 5043 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.41% وهي تقدر بـ39 نقطة ليصل إلى 9250 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوزت 3 مليارات درهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.