نائب رئيس منظمة العمل العربية يدعو لدعم جهود إعادة إعمار غزة

دعا محمد الجيطان نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أطراف الإنتاج الثلاثة فى المنطقة العربية إلى الوقوف صفًا واحدًا لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مطالبًا جميع القوى المحبة للسلام بالتحرك الحازم لوقف محاولات التهجير القسري لسكان القطاع.

وأكد الجيطان، خلال مؤتمر العمل العربي أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع تعزيز العمل العربي المشترك تحت مظلة منظمة العمل العربية، لمواجهة تحديات البطالة، وتمكين المرأة لتكون قادرة على مجابهة المخاطر والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما شدد الجيطان على أهمية تعزيز قدرات الشباب، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن وجود قوى عاملة عربية قادرة على المنافسة على المستويين الوطني والدولي.

وانطلقت منذ قليل؛ فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 51 الذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي كلمة للمؤتمر يلقيها نيابة عنه محمد جبران، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك امام 18 وزير عمل عربيا، و440 من المشاركين ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة.

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