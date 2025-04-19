السبت 19 أبريل 2025
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التضامن تفتتح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

التضامن تفتتح معرض
التضامن تفتتح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية
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تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتحت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض "ديارنا  للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المعرض الذي يستمر حتى 26 أبريل الجاري بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بمشاركة 40 عارضًا يمثلون مختلف محافظات الجمهورية.

وشهد الافتتاح حضور الدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ صبري عبد الحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، والأستاذة ماجدة نور مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعارض، والأستاذة ليلى حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ولفيف من قيادات محافظة البحر الأحمر وممثلي الوزارات.

وحرصت نائبة محافظ البحر الأحمر ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة المعرض، والاطلاع على منتجات العارضين المتنوعة والتي تتميز بالجودة وتمثل التراث المصري الأصيل.

ويشهد المعرض عرض المنتجات اليدوية التراثية المتنوعة كالمفروشات، والخزف، والنحاس، والزجاج المعشق، وسجاد جلد مذهب، والكليم، وجذوع الشجر، والملابس التراثية للسيدات، والفضة، والاكسسوارات، والمنتجات السيناوية، والتطريز اليدوي على الشنط، وغيرها من المنتجات التراثية اليدوية التي تتميز بالحرفية.

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