السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث جهود تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع مؤسسة حياة كريمة وشركة ويل سبرنج لتنمية الأسرة والشباب، وذلك لتنسيق الجهود لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

جهود تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وتناول اللقاء تنسيق الجهود لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقديم أفضل الخدمات بما يعود بالفائدة والنفع على الأبناء والفتيات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك انطلاقا من دور الوزارة في توفير كافة أوجه الرعاية لأبناء مصر بدور الرعاية، وكذلك تعزيز أوجه الشراكة مع المجتمع المدني متمثلا في المؤسسات والجمعيات الأهلية والقيادات المجتمعية.

واستعرض الاجتماع خطط العمل المقدمة من مؤسسة حياة كريمة وشركة ويل سبرنج لتنمية الأسرة والشباب لتطوير عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية والعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ حزمة من الأنشطة التي تساعد على الارتقاء بالأبناء والفتيات داخل تلك الدور، وكذلك تطوير البنية التحتية الخاصة بتلك المؤسسات.

الارتقاء بالأبناء والفتيات داخل دور الرعاية الاجتماعية

وشهد الاجتماع حضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وهند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، ومن جانب مؤسسة حياة كريمة الدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وبثينة مصطفى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومروة فخري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، ومن جانب ويل سبرنج شهد اللقاء حضور دكتور ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة ويل سبرنج، ومايكل أيوب المدير التنفيذي لويل سبرنج، وعمر جمال مدير مشروعات ويل سبرنج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسة حياة كريمة شركة ويل سبرنج تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

مواد متعلقة

ورشة عمل لرفع قدرات منسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم نجوم وصناع مسلسل لام شمسية (صور)
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: استشهاد كبير مرشدي قناة السويس، نوع جديد من السكري يرعب الشباب، كلاسيكو الأهلي وصن داونز، زلزال في البنتاجون

"مكافحة الإدمان" يوضح حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي يشمل كل فئات الشعب

بعد خفض الفائدة، سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت

هدوء نسبي في أسعار الذهب صباح اليوم السبت وعيار 18 وصل لهذا المستوى

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض لا يقل عن 10 جنيهات في 7 أصناف وارتفاع البلطي والبوري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو»، محمد سيد طنطاوي يوضح المقصود بالعداوة وأطرافها

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بالفرج بعد الضيق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية