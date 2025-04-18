أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بيانا حول حملاتها على سلاسل مطاعم بلبن وكرم الشام وعم شلتت ووهمي وكنافة وبسبوسة.

وأكدت الهيئة في بيانها أنه تم رصد عدد من الشكاوى من قبل المواطنين تتعلق بوجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، نتج عنها تسجيل حالات متعددة بإصابة بعض المستهلكين بأعراض تسمم غذائي، مما أثار قلق المستهلكين والجهات الرقابية على حد سواء وقامت الفرق الرقابية التابعة للهيئة خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت) محل الشكاوى في مختلف محافظات الجمهورية.

كما أكدت الهيئة في بيانها أن هذه الحملات تأتي للتأكد من التزام المنشآت التجارية بمعايير سلامة الغذاء، وشروط التخزين السليم، وصلاحية المنتجات المعروضة، إضافةً إلى رصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي.

وأضافت أنه تم سحب عينات بواسطة اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع ووردت نتائج التحاليل تفيد بوجود بكتيريا ممرضة في العديد من المنتجات الغذائية المعدة للتداول وهذه البكتيريا تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي، كذلك احتوت بعض المنتجات على ألوان محظورة دوليا، بينما تم تخزين البعض الآخر بطرق غير صحيحة مما قد يساعد على فساد المنتجات وتغيّر خصائصها وفسادها.

وقالت: قد أسفرت الجولات التفتيشية عن النتائج التالية:

- زيارة أكثر من 47 محلا ومنشأة غذائية التابعة لهذه السلاسل واتخاذ إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط مؤقتًا للعلامات التجارية المذكورة آنفا لحين تصحيح وتوفيق الأوضاع.

- مصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأهابت الهيئة بجميع أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام التام باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء المحددة من قبل الهيئة والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن الجولات الرقابية ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة القادمة دون تهاون، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم وفق الأنظمة والقوانين.

كما دعت الهيئة المستهلكين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الموقع الرسمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء والخط الساخن لحماية المستهلك.

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