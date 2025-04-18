محافظ الغربية يوجه بالتصدي للبناء المخالف خلال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان خروج احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد محافظ الغربية في تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، على ضرورة التواجد الميداني الدائم خلال أيام الاحتفال والمتابعة اللحظية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على تكامل الجهود والتنسيق الكامل بين غرف العمليات المحلية والغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف طارئ في التوقيت المناسب.

كما وجه محافظ الغربية برفع درجة الاستعداد القصوى داخل القطاع الصحي بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرافق الإسعاف على مستوى المحافظة، مع مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان الجاهزية الكاملة للطواقم الطبية طوال فترة الأعياد، بما يضمن سرعة التعامل مع أية حالات طارئة.

وفي سياق متصل، شدد “الجندي” على أهمية تكثيف حملات الرقابة التموينية والصحية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة وصلاحية المعروض من السلع الغذائية، خاصة منتجات الأسماك المملحة والمدخنة، وضبط أي مخالفات تعرض صحة المواطنين للخطر، فضلًا عن متابعة انتظام عمل المخابز وتوفير الخبز المدعم بكميات كافية خلال عطلة الأعياد.

كما شدد المحافظ على قيام الوحدات المحلية بحملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة العامة في كافة المدن والمراكز والقرى، مع التركيز على رفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول في الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق المحيطة بالكنائس والأماكن العامة، والتأكد من كفاءة أعمدة الإنارة وصيانة كشافات الشوارع لتهيئة بيئة آمنة خلال الاحتفالات.

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل مع إدارات المرور لتكثيف التواجد بنطاق الطرق العامة والفرعية والمواقف والميادين الرئيسية، لتيسير حركة المرور ومنع التكدسات وضمان سيولة مرورية آمنة تخدم حركة المواطنين أثناء تنقلاتهم خلال الأعياد.

وفي ختام توجيهاته، شدد اللواء أشرف الجندي على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية، والتصدي الحاسم لأي محاولات استغلال لعطلة الأعياد في تنفيذ أعمال بناء مخالف أو البناء بدون ترخيص خاصة على الأراضي الزراعية، مع تنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات أو محاولات للإضرار بالمصلحة العامة خلال فترة الإجازات.

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