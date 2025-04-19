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رياضة

ياسر قمر يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكرة الطائرة

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، أسفرت نتائج انتخابات الاتحاد العربي للكرة الطائرة، التي أقيمت اليوم بأحد فنادق القاهرة، عن فوز المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بمنصب عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وذلك للدورة الانتخابية 2024-2028.

شهدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي حضور عدد من الشخصيات العربية، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب علي بن محمد آل خليفة، رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة، وبشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة، وممثلي الاتحادات الأعضاء.

 

وفاز بمنصب رئاسة الاتحاد العربي للكرة الطائرة البحريني على بن محمد آل خليفة بالتزكية.

وفازت المغربية بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي.

وفاز ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعضوية الاتحاد العربي بالتزكية.

وفاز أيضا بالتزكية كلا من خالد عبدالله  محمد وعبد المجيد الكيلاني وعلي حيدر خليفة وجهاد عيسى قطيشات.

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