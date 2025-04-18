الجمعة 18 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول رد من الصين على الاتهام الأوكراني بتزويد روسيا بأسلحة فتاكة

علم الصين،فيتو
علم الصين،فيتو

 كسرت الصين صمتها وردت بحزم على اتهامات كييف بتزويد موسكو بأسلحة فتاكة.

وأكدت الصين، اليوم  الجمعة أنها لم تزود روسيا بأسلحة فتاكة في الحرب في أوكرانيا، رافضة اتهامات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بهذا الشأن.


ويأتي ذلك في وقت تزيد فيه كييف انتقاداتها لبكين.

واتهم فولوديمير زيلينسكي، أمس  الخميس، الصين بـ"تزويد روسيا أسلحة والمشاركة في إنتاج بعض الأسلحة" على الأراضي الروسية.

ولم يفصل الرئيس الأوكراني اتهاماته، لكنه أشار إلى "البارود والمدفعية"، مؤكدا كشف المزيد من المعلومات "الأسبوع المقبل".

 

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان "لم تزود الصين أسلحة فتاكة يوما إلى أي طرف في النزاع وتفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج" أي المدني والعسكري سواء.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنتظم "يدرك الطرف الأوكراني ذلك تماما وذكرت علنا أن معظم قطع غيار الأسلحة التي تستوردها روسيا تأتي من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

وأكد أن “الصين تعارض بشدة الادعاءات التعسفية والمناورات السياسية”.

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الاراضي الروسية الحرب في أوكرانيا الخارجية الصينية الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة أوكرانيا بكين

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