تفاصيل إصابة شاب في حادث انقلاب سيارة على طريق المنصورة في الدقهلية

أصيب شاب في العقد الثاني من عمره في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق جمصة المنصورة بالقرب من مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

إصابة شاب في انقلاب سيارة نصف نقل على طريق جمصة

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخص في انقلاب سيارة على طريق جمصة بنطاق مركز بلقاس.

تفاصيل إصابة شاب في انقلاب سيارة على طريق جمصة

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة علاء صبحى حامد الحجاج 27 سنه ومقيم مدينة طنطا محافظة الغربية ومصابا بكسر مضاعف فى القدم اليسرى جرح قطعى فى الرأس وسحجات باليد اليسرى.

نقل المصاب لمستشفى بلقاس وتحرير محضر

وتم نقل الشاب لمستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.



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