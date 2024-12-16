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إحالة 51 طبيبًا للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بمستشفي بلقاس في الدقهلية

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  51 طبيبًا للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل في مستشفي بلقاس.

إحالة 51 طبيبًا للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تفقد اليوم الاثنين مستشفى بلقاس المركزي والتقى بعدد من المترددين عليها وأكد لهم أن مروره اليومي بمختلف المراكز والقطاعات لن يتوقف من أجل تحقيق مطالب وتلبية احتياجات المواطنين،وخلال تفقده المستشفى أمر بإحالة 51 طبيب للتحقيق لتغيبهم عن العمل،مؤكدًا أننا جميعًا نعمل لخدمة المرضى والتخفيف عنهم وتوفير الرعاية والعناية بهم.

تشغيل المصاعد بتوفير مشرفين للتشغيل على مدار الساعة

كما طلب محافظ الدقهلية من الشركة المشرفة على تشغيل المصاعد بتوفير مشرفين للتشغيل على مدار الساعة والمتابعة المستمرة وصيانة المصاعد بالمستشفى وضمان عدم تعطيلها أو توقفها عن العمل لتوفير الراحة للمرضى وفرق الأطباء والتمريض،وعلى الفور تم استدعاء الشركة المشغلة وعمل الصيانة وتشغيل المصاعد.

زيادة عدد أفراد الأمن والعمال بالمستشفى

ووجه "مرزوق " للدكتور أحمد البيلي وكيل مديرية الصحة بزيادة عدد أفراد الأمن والعمال بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى والأطباء وتوفير خدمة لائقة للجميع مع التزامهم بالزي الموحد، ودراسة احتياجات المستشفى من الأطباء في كافة التخصصات،كما وجه بزيادة عدد المقاعد والتندات أمام شبابيك التذاكر وأماكن الانتظار حرصا على راحة المرضى المترددين على المستشفى.

خلال أيام، "مرزوق" يستعد لإعلان محافظة الدقهلية بلا مقالب عشوائية

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وأكد " مرزوق" أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لمستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات الخدمية على اختلاف أنواعها حرصا منه على صالح المواطنين في كل مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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