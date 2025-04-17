تجميل كورنيش وشاطئ ومداخل مدينة جمصة استعدادًا لشم النسيم (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ مصيف جمصة، وبوابات المداخل، والميادين، والحدائق، وجميع الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير المدينة، تجرى على قدم وساق، وتسير وفق مخطط زمني محدد، للانتهاء من أعمال التطوير، استعدادا لموسم شم النسيم، وقبل بدء موسم المصيف وتوافد المواطنين على المدينة، وأكد أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي لتوفير جميع الإمكانيات الممكنة للمدينة.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال تجميل ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ ومداخل مدينة جمصة

وأكد محافظ الدقهلية أنه يتابع بشكل شخصي أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدينة جمصة، لإعادة المظهر الحضاري للمدينة، لتعود لمكانتها المتميزة المستحقة، كمدينة ساحلية يتوافد عليها المواطنون من مختلف محافظات مصر، لقضاء أيام العطلة والاستمتاع بها كمصيف يتميز بشاطئ ممتد.

تمهيد الطرق والمساحات الخضراء وإزالة الأعشاب

وفي هذا السياق، قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بتفقد أعمال تمهيد الطرق والمساحات الخضراء وإزالة الأعشاب العشوائية بنطاق مدينة جمصه ضمن التجهيزات لأعياد شم النسيم، وعودة المظهر الحضاري اللائق للمدينة بالشكل المناسب، كما تابع أعمال إزالة الرمال على كورنيش المدينة ورفع كفاءة الشاطئ.

كذلك تابع نائب المحافظ الانتهاء من رفع كفاءة وتجميل المدخل الرئيسي، ضمن خطة الاستعدادات لبدء استقبال الزائرين، خلال احتفالات شم النسيم، وخلال موسم الصيف.

وأكد أن مدينة جمصة أصبحت اليوم جاهزة لاستقبال زوراها وضيوفها، لقضاء إجازاتهم وأعيادهم، ووجه الشكر والتقدير للدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة والجهاز التنفيذي للمدينة على جهودهم المخلصة.

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