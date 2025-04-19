السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

"أنا مريض ستات"، سقوط متحرش الباصات في شر أعماله

تحرش بفتاة، فيتو
تحرش بفتاة، فيتو

اتخذ عامل من وسائل المواصلات في منطقة النزهة وسيلة لممارسة نشاطه الخبيث في التحرش بالسيدات حيث أبلغت عنه فتاة وتم القبض عليه وإحالته إلى نيابة النزهة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية كانت ببلاغ تقدمت به سيدة الي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تفيد بتضررها من أحد الأشخاص لتحرشه بها حال استقلالها أتوبيس بدائرة القسم.

علي الفور شكلت مباحث النزهة فريق بحث وعقب إجراء التحريات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل - مقيم بمحافظة الجيزة.


عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه يتخذ من وسائل المواصلات وسيلة للتحرش بالسيدات قائلا: "أنا مريض ستات".

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

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نيابة النزهة قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة

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