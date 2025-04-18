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حوادث

حبس قائد دراجة نارية تحرش بسيدة أجنبية في المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة المعادي الجزئية حبس قائد دراجة نارية بتهمة التحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها في الشارع بمنطقة المعادي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قائد دراجة نارية يتحرش بسيدة أجنبية بالمعادي

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل قائد دراجة نارية أثناء سيرها في الشارع بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، التي أسفرت عن تحديد وضبط المتهم، وتبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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