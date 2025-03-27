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محافظات

حملات مكثفة لازالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية ديمشلت في الدقهلية (صور)

تنفيذ إزالة تعديات
تنفيذ إزالة تعديات بالدقهلية، فيتو

شنت رئاسة مركز ومدينة دكرنس برئاسة المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية، لإزالة تعدى بالبلوك علي الأرض الزراعيه بقرية ديمشلت


إزالة تعدى بالبلوك علي الأرض الزراعيه بقريه ديمشلت

حيث قامت الحملة بتنفيذ ازاله تعدى بالبلوك علي الأرض الزراعيه بقريه ديمشلت التابعه لرئاسه مركز دكرنس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون وعرض المخالفين على النيابة المختصة.

استبعاد أي موظف أومسئول متقاعس عن أداء عمله

هذا وقد أكد  أنه سيتم إستبعاد أي موظف أو مسئول متقاعس عن أداء عمله لافتًا إلى أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض الواقع بدون ترخيص.

الحكومة تعمل على حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها

وأكد  بأن الحكومة تعمل على حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات ونحن بدورنا كتنفيذيين لن نسمح بمخالفة القانون موضحًا أن أي مخالفات
تُرْصَد من خلال القمر الصناعي كمتغير لحظة بلحظة فاحرص دائمًا أن يكون متغيرك قانوني لعدم المسائلة القانونية 
 

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تأتي الحملات، تنفيذاََ لتعليمات رئيس الجمهورية، بشأن التصدى لمخالفات البناء بنطاق المركز  فى المهد، وتعليمات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 
 

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