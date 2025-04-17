الخميس 17 أبريل 2025
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محافظات

مصرع عامل انهار عليه جدار بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي عامل بناء من الفيوم مصرعه، متأثرا بإصابته بعد سقوط حائط عليه وهو يؤدي عمله بقرية العزب التابعة  لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع عامل تحت الانقاض

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة  الفيوم، يفيد بورود بلاغًا بانهيار جدار أحد العقارات بقريه العزب، بدائرة المركز،  ما أسفر عن مصرع "أسامه.أ.ر.ج " 35 عامًا، عامل، مُقيم بقريه قلمشاة، وتبين من التحريات الأولية  أنه أثناء عمل الضحية باحدي الوحدات السكنية، أثناء هدم جدار، سقط عليه الحائط، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بتسليم الجثمان إلى ذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن ومناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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