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الفيوم تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا تنسيقيًا، بديوان المديرية مع  موجهي عموم المواد الدراسية، استعداد لامتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2024/ 2025، للشهادة الاعدادية، ويهدف الاجتماع إلى الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية، وأن تغطي جميع أجزاء المنهج، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

تجهيز لجان سير الامتحانات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي متابعة المدارس والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكد من توافر المقاعد، وكفاية الإضاءة، والتهوية، وتوافر الأطقم الإدارية والأمنية بكل لجنة سير امتحانات.

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وأكد  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثل مرحلة فاصلة في مسيرة الطلاب، ويجب أن تُجرى في مناخ  هادئ ومنضبط، يراعي العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

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