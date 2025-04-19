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رياضة

منتخب الشباب يلتقي كينيا اليوم في بطولة إفريقيا للهوكي

الهوكي، فيتو
الهوكي، فيتو

الهوكي، يخوض المنتخب الوطني للهوكي شباب، مواجهة قوية اليوم السبت أمام منتخب كينيا، في الجولة الثانية من البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، المقامة حاليا في ناميبيا، وتستمر حتى يوم 25 أبريل الجاري.

وكان المنتخب الوطني قد خسر في الجولة الأولى أمام منتخب ناميبيا المستضيف بنتيجة (1-3).

وتشهد البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم مشاركة منتخبات مصر وكينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا.

وتقام البطولة الأفريقية بنظام دوري من دور واحد، على أن تقام المباراة النهائية بين أصحاب المركزين الأول والثاني في الترتيب العام.

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