منتخب الشباب يلتقي كينيا اليوم في بطولة إفريقيا للهوكي

الهوكي، يخوض المنتخب الوطني للهوكي شباب، مواجهة قوية اليوم السبت أمام منتخب كينيا، في الجولة الثانية من البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، المقامة حاليا في ناميبيا، وتستمر حتى يوم 25 أبريل الجاري.

وكان المنتخب الوطني قد خسر في الجولة الأولى أمام منتخب ناميبيا المستضيف بنتيجة (1-3).

وتشهد البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم مشاركة منتخبات مصر وكينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا.

وتقام البطولة الأفريقية بنظام دوري من دور واحد، على أن تقام المباراة النهائية بين أصحاب المركزين الأول والثاني في الترتيب العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.