القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

الأهلي، تترقب جماهير وعشاق النادي الاهلي، المواجهة المرتقبة أمام صن داونز، اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2025

وتبث شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية مباريات دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة 2024-2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في ذهاب نصف النهائي على الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD 6.

يمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورتس السادسة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز من خلال القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

القناة القمر التردد الترميز التصحيح

beIN SPORTS 6

نايل سات 11054

أفقي 27500 2/3

سهيل سات 10810

عامودي 27500

2/3

وسيتم نقل مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا أيضا عبر قنوات أخرى، هي:

Sport TV3 Portugal بتردد 12169

SABC 1 بتردد 11798

Arena Sport 5 HD Serbia بتردد 11798

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع:محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ومصطفى العش

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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