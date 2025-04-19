السبت 19 أبريل 2025
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رياضة

محمد صلاح يغرد وحيدا، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 33

محمد صلاح
محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 33.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ33

 

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا
ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 21 هدفا
كريس وود نوتينجهام فورست 18 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 16 هدفا
يوان ويسا برينتفورد 15 هدفا
أولي واتكينز أستون فيلا 14 هدفا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 14 هدفا
كول بالمر تشيلسي 14 هدفا
جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 13 هدفا
يورجن ستراند لارسن وولفرهامبتون 12 هدفا
جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا
ليام ديلاب إبسويتش تاون 12 هدفا

 

مواعيد مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي

 

السبت 19 أبريل 2025

برينتفورد ضد برايتون - 4:00 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث - 4:00 مساء

إيفرتون ضد مانشستر سيتي - 4:00 مساء

وست هام ضد ساوثهامبتون - 4:00 مساء

أستون فيلا ضد نيوكاسل - 6:30 مساء

 

الأحد 20 أبريل 2025

فولهام ضد تشيلسي - 3:00 مساء

إبيسويتش تاون ضد أرسنال - 3:00 مساء

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون - 3:00 مساء

ليستر سيتي ضد ليفربول - 5:30 مساء

الإثنين 21 أبريل 2025

توتنهام ضد نوتنجهام فورست - 9:00 مساء

 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة ال33 اليوم السبت.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة ال33

1- ليفربول 76 نقطة 
2- آرسنال 63 نقطة
3- نيوكاسل يونايتد 59 نقطة
4- نوتينجهام فورست 57 نقطة
5- مانشستر سيتي 55 نقطة
6- تشيلسي 54 نقطة
7- أستون فيلا 54 نقطة
8- بورنموث 48 نقطة
9- فولهام 48 نقطة
10+ برايتون 48 نقطة
11- برينتفورد 43 نقطة
12- كريستال بالاس 43 نقطة
13- إيفرتون 38 نقطة
14- مانشستر يونايتد 38 نقطة
15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة
16- وولفرهامبتون 35 نقطة
17- وست هام يونايتد 35 نقطة
18- إبسويتش تاون 21 نقطة
19- ليستر سيتي 18 نقطة
20- ساوثهامتون 10 نقاط

 

 

 

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