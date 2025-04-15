الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 32

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 32

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 32 من البريميرليج.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 32 

1- ليفربول 76 نقطة 
2- أرسنال 63 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 57 نقطة 
4- نيوكاسل يونايتد 56 نقطة 
5- مانشستر سيتي 55 نقطة 
6- تشيلسي 54 نقطة 
7- أستون فيلا 54 نقطة 
8- بورنموث 48 نقطة 
9- فولهام 48 نقطة 
10- برايتون 48 نقطة 
11- برينتفورد 43 نقطة 
12- كريستال بالاس 43 نقطة 
13- إيفرتون 38 نقطة 
14- مانشستر يونايتد 38 نقطة 
15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة 
16- وولفرهامبتون 35 نقطة 
17- وست هام يونايتد 35 نقطة 
18- إبسويتش تاون 21 نقطة 
19- ليستر سيتي 18 نقطة 
20- ساوثهامتون 10 نقاط. 

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

نتائج مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي 

مانشستر سيتي 5-2 كريستال بالاس 

ساوثهامبتون 0-3 أستون فيلا 

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون 

برايتون 2-2 ليستر سيتي 

آرسنال 1-1 برينتفورد

تشيلسي 2-2 إبسويتش تاون 

ليفربول 2-1 وست هام يونايتد 

وولفرهامبتون 4-2 توتنهام 

نيوكاسل يونايتد 4-1 مانشستر يونايتد

بورنموث 1-0 فولهام

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي مانشستر سيتي ليفربول محمد صلاح جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي أرسنال البريميرليج

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، بورنموث يحقق فوزا صعبا أمام فولهام بهدف

أسطورة مانشستر يونايتد: ضع محمد صلاح في آرسنال وسيفوز بالدوري الإنجليزي

ليفربول يغرد وحيدًا، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة 32

مرموش يواصل التألق، أهداف مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة 2025

سرب من الطائرات الحربية الكويتية ترافق طائرة الرئيس السيسي

هنا الزاهد تبكي على الهواء مع أنس بوخش (فيديو)

الخشب بقى فحم، صور ترصد أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في البصل

بالأسماء، الوفد المرافق للرئيس السيسي في زيارة الكويت

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من غيرها؟ اعرف موقف الشرع

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية